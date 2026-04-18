Litorale romano scoperto giro di sfruttamento della prostituzione | taxi e pasti a pagamento

I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno eseguito un’operazione sul litorale romano, individuando un’attività di sfruttamento della prostituzione. Durante i controlli, sono stati scoperti accordi nei quali clienti pagavano anche taxi e pasti come parte delle condizioni. L’intervento ha portato al sequestro di documenti e all’arresto di alcune persone coinvolte. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli sulla rete criminale.

Pomezia, 18 aprile 2026 – I carabinieri della compagnia di Pomezia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un uomo 60enne italiano e di una trans 70enne peruviana, entrambi già noti alle forze dell’ordine, perché gravemente indiziati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso, al termine di un’indagine che ha svelato una sistematica attività di lucro ai danni di diverse persone trans che si prostituiscono sul litorale sud romano. L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pomezia e coordinata...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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