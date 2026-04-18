Il welfare della prostituzione taxi tra Ostia e Trigoria a 10 euro e pasti a domicilio

Le indagini hanno portato alla luce un sistema parallelo di welfare legato alla prostituzione, che prevede passaggi in auto tra Ostia e Trigoria a un costo di dieci euro e la consegna di pasti a domicilio. Le operazioni si sono concentrate nelle zone di Campo Ascolano, via di Trigoria e la pineta di Ostia, dove si svolgono attività di controllo e profitto sulla prostituzione. La polizia ha effettuato perquisizioni e sequestri nell’ambito di un’indagine in corso.

Un sistema di welfare parallelo, fatto di passaggi in auto e cibo consegnato a domicilio, ma con un unico fine: il controllo totale e il lucro sulla prostituzione tra Campo Ascolano, via di Trigoria e la pineta di Ostia. È quanto emerso dall'indagine coordinata dalla procura di Velletri che ha.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Il nuovo mezzo per i pasti a domicilioAcquistare un nuovo automezzo per l’Auser di Pero (in foto) che svolge quotidianamente servizi di accompagnamento verso le strutture sociosanitarie e... Il rincaro dei pasti a domicilio. Quota dimezzata ai redditi bassiPasti a domicilio, scatta lo sconto del 50 per cento per i redditi sotto i 14mila euro, mentre la platea degli utenti sale a 50 dai 37 attuali, 31... Approfondimenti e contenuti Il welfare della prostituzione, taxi tra Ostia e Trigoria a 10 euro e pasti a domicilioPasti caldi in strada e passaggi forzati per controllare le vittime. L'indagine partita dopo le minacce di morte ... romatoday.it Il racket della Pineta di Ostia: pasti e taxi obbligatori per le prostitute trans. Due arrestiSmantellato uno spietato giro di prostituzione trans tra la Pineta di Ostia e Pomezia. A gestirlo un business parallelo, fatto di servizi imposti a caro prezzo, che stringeva in una morsa lucciole t ... msn.com