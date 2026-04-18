Pomezia Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sull’intero litorale romano Misure cautelari nei confronti di un 60enne italiano e di una trans 70enne peruviana

A Pomezia, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di un uomo di 60 anni e di una donna transessuale di 70 anni. Le accuse riguardano favorire e sfruttare la prostituzione lungo il litorale romano. Le indagini si sono concentrate sull’attività illecita che coinvolgeva entrambe le persone, portando all’adozione delle misure restrittive. La vicenda si inserisce in un’operazione più ampia di contrasto a questo tipo di reati.

Cronache Cittadine POMEZIA – I militari della Compagnia Carabinieri di Pomezia hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Pomezia. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione sull’intero litorale romano. Misure cautelari nei confronti di un 60enne italiano e di una trans 70enne peruviana Notizie correlate Velletri. Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. I Carabinieri arrestano un uomo e una donnaGli elementi indiziari raccolti hanno portato a ipotizzare che gli indagati traessero il proprio sostentamento esclusivamente da tali attività... Grottaminarda, arrestato 57enne per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzioneAlla luce degli elementi raccolti e d’intesa con la Procura della Repubblica di Benevento, è quindi scattato l’arresto del 57enne.