Lite nella notte finisce in tragedia | uomo ucciso in una villetta Preso l' autore

Nella notte tra sabato e domenica, a Torre Canne, frazione di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso durante un confronto con un altro uomo. La lite è culminata con un'aggressione violenta, e l'autore del fatto è stato successivamente arrestato dalle forze dell'ordine. La vicenda si è sviluppata all’interno di una villetta, dove si sono verificati i fatti. Le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

FASANO - Tragedia nella notte tra ieri e oggi, sabato 18 aprile, a Torre Canne (Fasano): un uomo di 41 anni è stato ucciso al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe avvenuto all'interno di una villetta sita in periferia, sulla sp 90, dove la vittima era ristretta in regime di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Vols et agressions, les forces de l'ordre en première ligne Notizie correlate Lite nella notte finisce in tragedia: uomo ucciso in una villettaFASANO - Tragedia nella notte tra ieri e oggi, sabato 18 aprile, a Torre Canne (Fasano): un uomo di 41 anni è stato ucciso al culmine di una lite con... Leggi anche: Omicidio Arezzo, lite nella notte finisce in tragedia: ucciso 30enne con quattro colpi di pistola Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lite familiare finisce nel sangue a San Donà: accoltellato un uomo, arrestato 66enne; Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo; Esce dal bar a Turate, incrocia uno sguardo e scoppia il caos: 30enne colpito con un bicchiere e finisce in ospedale; Gelosie e fidanzati contesi, la lite sui social finisce in una rissa per strada: 6 donne denunciate. Accoltellato nella notte tra Sant’Antimo e Aversa: 43enne finisce in ospedalePaura tra Sant’Antimo e Aversa dove, nella notte, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Questa mattina, intorno alle 8, i ... cronachedellacampania.it Coltellate nella notte, 42enne finisce in ospedale. E’ graveL’uomo, residente in città, sarebbe intervenuto per dividere alcuni contendenti. Gli investigatori stanno ricostruendo i fatti e valutano anche il coinvolgimento di un secondo ferito ... lanuovariviera.it Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killer x.com FRIULI | Lite choc tra coinquilini: 30enne fuori controllo, feriti alcuni Carabinieri - facebook.com facebook