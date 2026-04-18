Lite nella notte finisce in tragedia | uomo ucciso in una villetta

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, a Torre Canne, frazione di Fasano, un uomo di 41 anni è stato ucciso durante una lite con un altro uomo. La polizia è intervenuta sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione e ha avviato le indagini per chiarire l'accaduto. La vittima si trovava all’interno di una villetta quando si sono verificati i momenti di tensione che hanno portato all’evento tragico.

FASANO - Tragedia nella notte tra ieri e oggi, sabato 18 aprile, a Torre Canne (Fasano): un uomo di 41 anni è stato ucciso al culmine di una lite con un altro uomo. L'omicidio sarebbe avvenuto all'interno di una villetta sita in periferia. A quanto si apprende la vittima sarebbe colpita più volte.🔗 Leggi su Brindisireport.it Street of Dreams | Morgan Fairchild | THRILLER | Full Movie in English Notizie correlate Leggi anche: Omicidio Arezzo, lite nella notte finisce in tragedia: ucciso 30enne con quattro colpi di pistola Una lite tra stranieri finisce in tragedia: omicidio nella notte al bivio di OlmoArezzo, 21 marzo 2026 – Una lite finisce in tragedia con un omicidio che so è verificato nella notte all’altezza del bivio di Olmo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Lite familiare finisce nel sangue a San Donà: accoltellato un uomo, arrestato 66enne; Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo; Esce dal bar a Turate, incrocia uno sguardo e scoppia il caos: 30enne colpito con un bicchiere e finisce in ospedale; Gelosie e fidanzati contesi, la lite sui social finisce in una rissa per strada: 6 donne denunciate. Accoltellato nella notte tra Sant’Antimo e Aversa: 43enne finisce in ospedalePaura tra Sant’Antimo e Aversa dove, nella notte, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Questa mattina, intorno alle 8, i ... cronachedellacampania.it Coltellate nella notte, 42enne finisce in ospedale. E’ graveL’uomo, residente in città, sarebbe intervenuto per dividere alcuni contendenti. Gli investigatori stanno ricostruendo i fatti e valutano anche il coinvolgimento di un secondo ferito ... lanuovariviera.it Omicidio al culmine di una lite: ucciso un 41enne, individuato il killer x.com FRIULI | Lite choc tra coinquilini: 30enne fuori controllo, feriti alcuni Carabinieri facebook