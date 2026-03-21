Nella notte ad Arezzo, un uomo di 30 anni di origine albanese, impiegato in un ristorante, è stato ucciso con quattro colpi di pistola durante una lite nella zona di Olmo. La discussione, ancora in fase di chiarimento, si è conclusa con il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini.

Un’altra notte di violenza, un’altra lite che si trasforma in morte. Arezzo. Poco prima della mezzanotte, nella zona di Olmo, un uomo di 30 anni, di origine albanese e impiegato in un ristorante, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco al termine di una discussione ancora tutta da chiarire. Quattro i colpi esplosi, alcuni dei quali lo avrebbero raggiunto alla gola, lasciandolo senza scampo davanti a un locale. Una scena rapida e brutale, consumata nel giro di pochi istanti, che ha fatto scattare immediatamente l’allarme e l’intervento delle forze dell’ordine. Le prime ricostruzioni parlano di una lite tra conoscenti, degenerata improvvisamente fino all’uso della pistola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Omicidio Arezzo, lite nella notte finisce in tragedia: ucciso 30enne con quattro colpi di pistola

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Omicidio la notte scorsa a Arezzo. La vittima è un uomo di origine straniera: sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco. Tutto è avvenuto fuori da un locale. Da quanto appreso una persona sarebbe stata fermata dalla polizia. Le indagini sono condotte dalla s x.com