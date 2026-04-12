Sondrio lite tra stranieri | uno ferito al collo con mannaia

Un episodio di violenza si è verificato nel centro di Sondrio, quando due stranieri sono entrati in lite in strada. Durante la colluttazione, uno dei coinvolti ha ricevuto un colpo al collo con una mannaia. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di uno dei soggetti, mentre l’altro è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate. La zona è stata isolata per le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.

Un’aggressione violenta, consumata in strada in pieno giorno, ha seminato allarme nel centro di Sondrio nel primo pomeriggio di ieri. Intorno alle ore 13.00, in via Maffei, due uomini di origini straniere si sono affrontati per motivi ancora da accertare – secondo le prime ricostruzioni, futili – e la lite è rapidamente degenerata. Uno dei due, armato di una mannaia con lama da 20 centimetri, ha colpito l’altro al collo, provocando ferite che hanno reso necessario il ricovero in Pronto Soccorso. A dare l’allarme è stato un testimone oculare, che ha contattato immediatamente il numero di emergenza 112. Sul posto sono giunte tempestivamente due pattuglie: una del Comando Compagnia Carabinieri di Sondrio e una della Polizia Locale, supportate successivamente da un equipaggio della Polizia di Stato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sondrio, lite tra stranieri: uno ferito al collo con mannaia Leggi anche: Salerno, lite a coltellate tra due studenti fuori scuola: ragazzi trasportati in ospedale, uno di loro ferito al collo Sondrio, ferito alla gola con una mannaia: 30enne arrestato dopo la fugaUn uomo di trent’anni è stato arrestato in flagranza di reato a Sondrio nel primo pomeriggio di questo sabato 11 aprile 2026, dopo aver aggredito un...