Torino uomo morto in strada con ferita alla gola | indagini

A Torino la polizia indaga sulla morte di un uomo di 58 anni, trovato senza vita in strada ieri sera, 16 febbraio, in via San Marino, nel quartiere Santa Rita. Il corpo presentava una profonda ferita alla gola, inferta probabilmente con un coltello poi ritrovato nelle vicinanze. La Squadra mobile della Questura di Torino acquisirà le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona. Non si esclude l’ipotesi di omicidio né quella del suicidio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

