accompagnato al cpr rapina e aggressione straniero espulso

Nella giornata di ieri, il personale della Questura di Lucca ha accompagnato al Centro di permanenza per i rimpatri di Milano un cittadino marocchino di 46 anni, destinatario di provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Lucca per accertata pericolosità sociale, con contestuale ordine di trattenimento al Centro per i rimpatri di Milano disposto dal questore. L’uomo, già regolarmente soggiornante in Italia da alcuni anni, si è visto rigettare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno alla luce delle gravi e reiterate condotte poste in essere. Lo stesso era stato condannato nel 2023 per maltrattamenti in famiglia e indagato per numerosi furti aggravati e per porto di oggetti atti ad offendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

