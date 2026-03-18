A Mesagne, un uomo è stato arrestato dopo aver sparato al fratello durante una lite familiare. La polizia ha sequestrato una pistola clandestina sul luogo dell’incidente. L’episodio si è verificato in un contesto di tensione tra i due fratelli, portando all’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata fornita sui motivi della discussione.

Eseguito un arresto per porto e detenzione di arma clandestina, minacce e lesioni aggravate. I fatti si sono verificati a Mesagne (Brindisi) nel tardo pomeriggio del 15 marzo 2026. Un uomo, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver esploso un colpo di pistola durante una lite familiare, ferendo il fratello. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli investigatori del Commissariato P.S. di Mesagne è scattato dopo una segnalazione che riferiva di una persona colpita da colpi di arma da fuoco. Gli agenti hanno immediatamente avviato un’intensa attività investigativa, che ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di individuare il responsabile. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lite familiare a Mesagne finisce nel sangue, uomo spara al fratello: arrestato

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