gorlago sorprende i ladri e spara 4 colpi in aria con il fucile

Domenica sera a Gorlago, un uomo ha sorpreso dei ladri vicino alla sua casa in zona Trì Ploch. Prima che potessero entrare, ha sparato quattro colpi in aria con il fucile per spaventarli. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di capire cosa sia successo e chi siano i malviventi.

IL CASO. L’episodio domenica sera 31 gennaio nella zona Trì Ploch: sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto e risalire ai malviventi, che stavano per introdursi in casa. Il cittadino rischia il ritiro del porto d’armi. Per mettere in fuga i ladri che stavano tentando di introdursi nella sua abitazione, domenica sera (31 gennaio) a Gorlago, ha impugnato il suo fucile e ha esploso, in sequenza, quattro colpi verso l’alto. Dopodiché ha avvisato i carabinieri, che si sono presentati alla sua abitazione per cercare di ricostruire l’accaduto: a quel punto, però, i ladri se n’erano già andati, scappando nei campi a mani vuote. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

