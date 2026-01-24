Ad Affari Tuoi Alessio accetta l'offerta da 75mila euro ma nel suo pacco ce n'erano molti di più
Alessio di Affari Tuoi ha deciso di accettare un’offerta di 75.000 euro, anche se nel suo pacco c’erano somme superiori. La sua partita, ricca di colpi di scena, si è conclusa con un risultato inaspettato, portandolo a optare per l’accordo con il Dottore. Un finale che ha segnato un momento importante nella sua partecipazione al gioco, evidenziando le scelte di fronte a situazioni imprevedibili.
La partita di Alessio ad Affari Tuoi tra vari colpi di scena si conclude con "soldi sicuri". Un finale che non avrebbe voluto, però, l'ha messo nella condizione di dover accettare l'offerta del Dottore.
