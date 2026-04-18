L' Iran riapre parzialmente il suo spazio aereo

L’agenzia per l’aviazione civile iraniana ha comunicato che lo spazio aereo del paese verrà riaperto in modo parziale. La decisione riguarda alcune rotte specifiche e entrerà in vigore a partire dalla prossima settimana. Nessuna indicazione è stata fornita al momento su eventuali restrizioni o limitazioni aggiuntive. La riapertura segue periodi di chiusura che erano stati adottati in passato.

L'agenzia per l'aviazione civile iraniana ha annunciato la riapertura parziale dello spazio aereo del Paese. L'Organizzazione statale per l'aviazione civile ha aggiunto nel proprio comunicato che la ripresa dei voli è stata discussa in seno a un comitato di coordinamento e che questa mattina i voli sono stati ripristinati in alcuni aeroporti del Paese. "Lo spazio aereo nell'Iran orientale è stato riaperto ai voli internazionali. Gli altri aeroporti saranno riaperti gradualmente, in base alla prontezza tecnica e operativa dei settori militari e non militari", ha aggiunto, secondo quanto riportato dall'Irna.🔗 Leggi su Lanazione.it

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