Guerra Iran aereo Usa precipita in Iraq | Incidente in volo in spazio amico

Un aereo cisterna KC-135 Stratotanker dell'aeronautica statunitense è precipitato nell'Iraq occidentale. L'incidente si è verificato durante un volo in spazio aereo controllato dagli alleati, secondo quanto riferito. La notizia è stata diffusa dall'agenzia di stampa, senza indicare dettagli sulle cause o eventuali conseguenze immediate. Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori e le forze di sicurezza locali.

(Adnkronos) – Un aereo cisterna KC-135 Stratotanker dell'aeronautica Usa, un velivolo per il rifornimento in volo, è precipitato nell'Iraq occidentale. A diffondere la notizia è stato l'esercito americano, aggiungendo che l'incidente "non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico". Nella nota non è stato specificato il numero di vittime né di feriti.

