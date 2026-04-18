Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie dell’Iran ha comunicato oggi la decisione di chiudere nuovamente lo Stretto di Hormuz, sostenendo che il blocco navale degli Stati Uniti viola gli accordi internazionali. La mossa segue le tensioni crescenti tra le due parti e si inserisce in un quadro di dispute legate alle rotte marittime strategiche, che rappresentano un passaggio cruciale per il traffico energetico mondiale.

Il Corpo delle Guardie rivoluzionarie dell’Iran ha annunciato oggi la chiusura dello Stretto di Hormuz, dichiarando che il passaggio delle navi è tornato alle “condizioni precedenti al cessate il fuoco” con gli Stati Uniti, accusati di aver violato gli accordi mantenendo il blocco navale imposto dal presidente Donald Trump nel canale, la cui riapertura era stata annunciata soltanto ieri. La notizia è stata resa nota dal comando militare congiunto dei Pasdaran in un comunicato letto oggi in diretta dall’emittente televisiva statale iraniana Irib, in cui le Guardie rivoluzionarie islamiche accusano gli Stati Uniti di “atti di pirateria e furto marittimo sotto le mentite spoglie di un cosiddetto blocco” navale.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - I Pasdaran in Iran annunciano la nuova chiusura dello Stretto di Hormuz: “Il blocco navale Usa viola gli accordi”

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