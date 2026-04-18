L’inverno emozionante di Costa Dalle Canarie al Giappone

Costa Crociere presenta il suo catalogo per l’inverno 20262027, con nuove esperienze sensoriali e itinerari che spaziano dalle Canarie al Giappone. Le proposte includono innovazioni logistiche e suggestioni che cercano di coinvolgere i passeggeri in viaggi emozionanti e unici. La compagnia ha annunciato un’offerta variegata pensata per soddisfare diverse preferenze di viaggio, puntando su un mix di innovazione e tradizione.

Esperienze sensoriali totali quelle che Costa Crociere ha inserito nel suo catalogo per l’inverno 20262027, per offrire ai propri clienti innovazione logistica e suggestioni oniriche. La notizia principale riguarda l’ammiraglia: per la prima volta, la Costa Smeralda farà rotta verso le Isole Canarie, portando il lusso e la sostenibilità del GNL nell’arcipelago dell’eterna primavera. L’itinerario di otto giorni di Costa Smeralda promette un’immersione nei contrasti atlantici. Dalle sculture laviche di Lanzarote alle dune di Fuerteventura, fino alla maestosità del Teide a Tenerife, dove la nave effettuerà una sosta lunga (overnight) per permettere agli ospiti di vivere la vivace movida notturna di Santa Cruz.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’inverno emozionante di Costa. Dalle Canarie al Giappone Notizie correlate Il Giappone ha sequestrato un peschereccio cinese al largo della costa di NagasakiLe autorità giapponesi hanno sequestrato un peschereccio cinese che navigava al largo della costa di Nagasaki, e hanno arrestato il suo capitano, che... Giappone nella morsa della neve: decine di morti e centinaia di feriti nell’inverno più duro degli ultimi anniDa quasi tre settimane il Giappone affronta una delle fasi invernali più severe degli ultimi anni. Altri aggiornamenti Si parla di: L’inverno emozionante di Costa. Dalle Canarie al Giappone. L’inverno emozionante di Costa. Dalle Canarie al GiapponeEsperienze sensoriali totali quelle che Costa Crociere ha inserito nel suo catalogo per l’inverno 2026/2027, per offrire ai propri ... quotidiano.net Canarie, la strage dei turisti: in un mese 5 travolti dall'oceano in tempestaPADOVA - Riccardo Rocco è il secondo turista ucciso, nell'ultimo mese, dalle onde del mare che lambisce le isole della Spagna. Domenica un uomo è stato travolto dalla forza delle onde, nella zona di ... ilgazzettino.it