Il Giappone ha sequestrato un peschereccio cinese al largo della costa di Nagasaki dopo che il comandante ha opposto resistenza durante un’ispezione, tentando di bloccare le forze dell’ordine.

Le autorità giapponesi hanno sequestrato un peschereccio cinese che navigava al largo della costa di Nagasaki, e hanno arrestato il suo capitano, che si aveva tentato di impedire un’ispezione a bordo. Non accadevano episodi simili dal 2022; al momento, il governo di Xi Jinping non ha ancora commentato la vicenda. Le relazioni tra Giappone e Cina stanno attraversando da mesi una grave crisi, soprattutto a causa del sostegno giapponese a Taiwan. Per la Cina, la questione di Taiwan è di grandissima rilevanza: l’isola conta circa ventitré milioni di abitanti e si governa in autonomia, in maniera democratica, ma il regime la rivendica come una sua proprietà. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il presidente Donald Trump ha annunciato il sequestro di una petroliera al largo delle coste venezuelane, segnando un’ulteriore escalation delle tensioni tra gli Stati Uniti e il regime di Nicolás Maduro.

Questa mattina, le operazioni di ricerca continuano senza sosta al largo di Portofino, dove il peschereccio ha preso fuoco e si è affondato ieri.

