Giappone nella morsa della neve | decine di morti e centinaia di feriti nell’inverno più duro degli ultimi anni

Da quasi tre settimane il Giappone affronta una delle fasi invernali più severe degli ultimi anni. Le nevicate intense e persistenti, iniziate intorno al 20 gennaio, hanno colpito soprattutto le regioni settentrionali e nord-occidentali del Paese, provocando un bilancio pesante: almeno 46 morti e oltre 550 feriti, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Fire and Disaster Management Agency. Tra questi, quasi duecento hanno riportato lesioni gravi. Le situazioni più critiche si registrano nelle aree affacciate sul Mar del Giappone, dove l’accumulo di neve ha isolato intere comunità, paralizzato la viabilità e reso rischiose anche le attività quotidiane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

