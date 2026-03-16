Calciomercato Juve Marcus Thuram non arriverà in bianconero a giugno Ecco dove potrebbe giocare il francese in caso di addio all’Inter

Marcus Thuram non si trasferirà alla Juventus durante il calciomercato estivo. Il calciatore francese, attualmente all’Inter, non farà parte del club torinese a partire da luglio. In caso di addio ai nerazzurri, il suo futuro potrebbe essere in un’altra squadra, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione contrattuale e le decisioni delle parti coinvolte non sono ancora state rese note.

Calciomercato Juve, Marcus Thuram non si trasferirà a Torino in estate. Ecco dove potrebbe giocare l’attaccante francese. La Juve osserva con attenzione le dinamiche di mercato che coinvolgono i grandi nomi della Serie A, specialmente se legati ai propri tesserati. Nonostante la presenza in rosa di Khephren Thuram, la prospettiva di un ricongiungimento familiare a Torino sembra tramontare. MERCATO JUVE LIVE Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il futuro di Marcus Thuram sarà lontano dall’Italia. Il club nerazzurro starebbe infatti valutando concretamente la cessione della punta, ma verso un altro campionato. Marcus Thuram avrebbe ricevuto diverse offerte dalla Saudi Pro League, con ingaggi estremamente allettanti che potrebbero spingerlo verso l’Arabia Saudita a partire dalla prossima estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Marcus Thuram non arriverà in bianconero a giugno. Ecco dove potrebbe giocare il francese in caso di addio all’Inter Articoli correlati Di Gregorio Juve, addio sempre più probabile in estate: ecco dove potrebbe giocare l’estremo difensore bianconerodi Redazione JuventusNews24Di Gregorio Juve, addio sempre più probabile nella sessione di mercato estiva: ecco dove potrebbe giocare l’estremo... Gatti Juve, la società ha deciso e spunta una nuova pista per il suo futuro. Ecco dove potrebbe giocare il difensore centrale bianconerodi Redazione JuventusNews24Gatti Juve, la società ha deciso il futuro del difensore e spunta una nuova pista per lui. Tutto quello che riguarda Calciomercato Juve Temi più discussi: Juventus, idea Marcus Thuram? Cosa filtra, l'idea dell'Inter e tutta la verità; Thuram, ora o mai più: prova da big contro la Dea per tenersi l'Inter, la Juve alla finestra; Moretto svela: Marcus Thuram alla Juve? Ecco cosa mi risulta sulla pista di mercato; Calciomercato Juventus, interesse concreto dei bianconeri per Marcus Thuram: ecco la cifra richiesta dall'Inter per il giocatore. Thuram può lasciare l'Inter, ma non per andare alla Juve: il puntoMarcus Thuram, attaccante classe 1997 dell'Inter e della nazionale francese, potrebbe lasciare l'Inter a fine stagione, ma non per ricongiungersi al fratello Khephren alla Juventus: ... tuttojuve.com Calciomercato Juventus, interesse concreto per Marcus Thuram. Ecco la cifra richiesta dall’Inter per il giocatoreIndiscrezione clamorosa per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Il collega Luca Momblano, durante una diretta su Juventibus, ha parlato dell'interesse ... news-sports.it Come cambierà il calciomercato della #Juve con e senza quarto posto Il piano x.com #Calciomercato #Juve Sfida all'#Inter per questi calciatori - facebook.com facebook