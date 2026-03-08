Se l’Inter vince il derby lo scudetto si può festeggiare già ad aprile | la data

L'Inter ha vinto il derby di Milano, una partita che potrebbe influenzare significativamente la corsa allo scudetto. Se i nerazzurri mantengono questo risultato, la conquista del titolo potrebbe arrivare già ad aprile. La vittoria nel derby assume quindi un peso particolare nella stagione, con possibilità di festeggiamenti anticipati in caso di conferma dei risultati.

Inter vince il derby. Il derby di Milano potrebbe rappresentare molto più di una semplice stracittadina. La sfida tra Milan e Inter, in programma questa sera domenica a San Siro, potrebbe infatti diventare uno snodo decisivo nella corsa allo scudetto. Con il campionato ormai entrato nella fase finale, i nerazzurri hanno l’occasione di compiere un passo quasi definitivo verso il titolo. A dieci giornate dalla fine, la squadra di Cristian Chivu guarda tutti dall’alto con dieci punti di vantaggio proprio sui rossoneri. Un margine importante che rende l’Inter la grande favorita per la conquista del campionato. Se dovesse arrivare una vittoria nel derby, il distacco salirebbe a tredici punti, un vantaggio che a nove giornate dal termine diventerebbe estremamente difficile da colmare. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

