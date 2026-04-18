L’Inter mantiene un vantaggio di dodici punti in classifica, con cinque gare ancora da disputare. La partita contro il Cagliari si è conclusa con una vittoria netta per i nerazzurri. Il difensore Chivu ha commentato che la corsa allo scudetto è ancora lunga, anche se il Napoli ha la possibilità di ridurre lo svantaggio a nove punti in caso di successo contro la Lazio.

Milano, 17 aprile 2026 – Oggi i punti di vantaggio sono dodici, ma anche qualora scendessero di nuovo a nove, in caso di vittoria del Napoli sulla Lazio, l’Inter avrebbe in pugno ugualmente lo scudetto a cinque giornate dalla fine. Tris senza storia per la capolista contro il Cagliari nell’anticipo serale del sabato e una inerzia in classifica che parla chiaro. C’è stata partita solo nel primo tempo, terminato zero a zero, poi nella ripresa l’Inter ha messo le marce alte e chiuso la pratica grazie a Thuram, Barella e Zielinski. Chivu sempre più primo in classifica e ora va a caccia del doblete, partendo dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Como in programma martedì.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Inter ipoteca lo Scudetto, steso anche il Cagliari. Chivu: “È ancora lunga”

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