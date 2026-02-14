Inter-Juventus Chivu | Mazzata in caso di vittoria? No la corsa per lo Scudetto è ancora lunga

Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato la sfida contro la Juventus e ha smentito che una vittoria possa sembrare una “mazzata” per i rivali. Durante la conferenza stampa, ha sottolineato che la lotta per lo scudetto resta aperta, anche dopo il risultato della partita. Ha aggiunto che la squadra nerazzurra si concentra solo sul presente, senza pensare troppo alle conseguenze di un eventuale successo.

Nella giornata di ieri, come di consueto, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di Serie A della sua squadra. E non è una partita a caso. Alle 20:45 di questa sera, i nerazzurri ospiteranno allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la Juventus di Luciano Spalletti. Il Derby d'Italia si prepara ad essere una sfida caldissima e fondamentale per le due squadre e per il continuo del campionato. Ecco, di seguito, le parole di Chivu a proposito del match e dei risvolti che possono nascere dalla gara con i bianconeri. "Ho grande rispetto per tutte le squadre, le rivali (Juventus e Milan, ndr) comprese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'incontro tra Inter e Napoli potrebbe avere un ruolo decisivo nella corsa allo scudetto, secondo Christian Chivu.

