Il team ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva e si trova in seconda posizione in classifica. La squadra ha un calendario che prevede incontri contro squadre di alto livello nelle prossime settimane. La partita contro una delle principali rivali rappresenta un momento chiave per il proseguimento del campionato. La squadra sta affrontando un momento decisivo, con partite che potrebbero influenzare significativamente il suo posizionamento.

Quinta vittoria consecutiva, secondo posto ottenuto e un calendario nelle ultime sette non impossibile. Il Napoli batte il Milan e si prende la seconda posizione in classifica, ma soprattutto la palma di “ anti – Inter ” da qua alla fine del torneo. I nerazzurri – tornati con un roboante 5-2 dopo la sosta – hanno 7 punti di vantaggio sui partenopei: tanti quando mancano sette partite alla fine, ma non ancora sufficienti per considerare chiuso il campionato. Chivu e i suoi giocatori hanno più di due partite di margine (l’Inter può perderne due, ma può anche pareggiarne tre), ma il Napoli non può più sbagliare. Lo sa bene anche il suo allenatore: “Scudetto? Non è questione di crederci, dobbiamo essere realisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conte crede allo Scudetto, ma non può più sbagliare. Chivu ha margine, Como sarà un crocevia importante: i calendari a confronto di Napoli e Inter

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Lotta scudetto: i calendari di Inter, Milan e Napoli a confronto. Partenopei con il…Il campionato sta per entrare nella sua fase più calda, quella dove i margini d’errore si azzerano e ogni pallone scotta più del solito.

Temi più discussi: Il Napoli è l'anti Inter: calendario, ritorni e rimonta, perché Conte può credere allo Scudetto; Iuliano: Conte crede nello Scudetto, ha fatto capire una cosa alla squadra; Conte dà credito all'Inter: Stanno facendo qualcosa di importante e si meritano di essere lì. Poi lancia una GUFATA; Conte: Scudetto? La vedo dura, l’Inter va forte. Tutti i ragazzi si mettono a disposizione.

Antonio Conte non molla lo scudetto: Napoli, continuiamo cosìLa vittoria sul Milan vale il secondo posto in classifica e il -7 sull'Inter: a sette partite dalla fine, Antonio Conte crede nel suo Napoli. sportal.it

Conte crede nello Scudetto: ecco il messaggio trasmesso allo spogliatoioTesta e concentrazione: il Napoli entra nella settimana decisiva con lo sguardo fisso sul Milan. Antonio Conte ha iniziato a lavorare soprattutto sull’aspetto mentale, con l’obiettivo ... tuttonapoli.net

Conte crede allo scudetto, Milan è finita #NapoliMilan x.com

Giovanni Capuano, giornalista, crede ancora nella possibilità che il Napoli di Antonio Conte possa lottare per lo Scudetto. - facebook.com facebook