Tutti contro Viktor Orbán l’Ungheria blocca il prestito Ue all’Ucraina e le sanzioni alla Russia | Ci ha tradito per vincere le elezioni

I leader dell’Unione europea hanno criticato pubblicamente il primo ministro ungherese, accusandolo di aver tradito l’unità dell’UE. L’Ungheria ha bloccato il prestito europeo all’Ucraina e le sanzioni contro la Russia, suscitando forti reazioni. Orbán ha ricevuto accuse di aver agito per motivi elettorali, in un momento di tensione tra i paesi membri.

Con una inedita invettiva pubblica contro un capo di governo di uno Stato membro, i leader dell’Unione europea hanno attaccato il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Orbán, infatti, dopo settimane di acceso scontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha posto il veto sul prestito da 90 miliardi di euro a Kiev. L’Ucraina, devastata da quattro anni di guerra scatenata dalla Russia, ritiene il prestito dell’Europa un’ancora di salvezza fondamentale. (ANSA FOTO) – Notizie.com A dicembre il blocco di 27 Paesi Ue, Ungheria compresa, aveva deciso di approvare il prestito che servirebbe a finanziare le Forze armate e l’economia dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Tutti contro Viktor Orbán, l’Ungheria blocca il prestito Ue all’Ucraina e le sanzioni alla Russia: “Ci ha tradito per vincere le elezioni” Articoli correlati L’Ungheria blocca i 90 miliardi per l’Ucraina e le sanzioni contro la RussiaL’Ungheria di Viktor Orbán, a sorpresa, venerdì ha bloccato l’adozione di un provvedimento legislativo indispensabile per fornire il prestito da 90... Ucraina: UE promette sostegno, ma Ungheria blocca sanzioni e prestitoVon der Leyen a Kiev: Pace solo con le condizioni dell'Ucraina Oggi, in visita a Kiev, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e... Iran Strikes Qatar LNG Hub, Energy Prices Spike as Orban Calls for Russia’s Return Tutto quello che riguarda Tutti contro Viktor Orb n l'Ungheria... Discussioni sull' argomento Orbán-Zelensky | mentre il tempo scade i due leader restano lontani dall’accordo; Orbán sfida Kiev | blocco oleodotto e mobilitazione popolare. Orbán in crisi, Salvini lunedì vola a Budapest per aiutare l’amico Viktor in campagna elettoraleIl leghista accetta l’invito del premier ungherese, che rischia il posto nel voto del 12 aprile. A Milano il 18 Bardella e Geert Wilders ... repubblica.it Tutti per uno, contro Orbán. Chi è e cosa promette il ribelle Péter MagyarA poco più di due mesi dalla fatidica data – il 12 aprile – la campagna elettorale ungherese entra nello sprint finale. Per la prima volta dal 2010, il primo ministro Viktor Orbán rischia di perdere ... huffingtonpost.it Il terzo Presidente ucraino ha pubblicato oggi una lettera aperta a Orbán Viktor . Quanto segue è la traduzione del testo in italiano con allegato lo screenshot della pagina di Viktor Yuschenko: Viktor, guarda questa foto. Siamo in piedi uno acc - facebook.com facebook