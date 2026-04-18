Per la 33ª giornata di Serie A sono state ufficializzate le formazioni di tutte le squadre coinvolte. Tra i giocatori in campo, spicca Nico Paz, giovane talento del Como 1907, che cerca di riscattarsi dopo le ultime prestazioni. Le formazioni sono state comunicate ufficialmente prima del calcio d'inizio, con le formazioni che si preparano a scendere in campo per le rispettive sfide.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. COMO, ITALIA – 12 APRILE: Nico Paz del Como 1907 esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra Como 1907 e FC Internazionale, allo stadio Giuseppe Sinigaglia il 12 aprile 2026. Paz è considerato uno dei giovani più promettenti del campionato, e il suo contributo sarà fondamentale per le prossime sfide. La squadra di Como spera che Nico Paz, insieme a Martin Baturina e Alvaro Morata, possa portare la vittoria contro un Sassuolo privo di Domenico Berardi. La partita avrà inizio al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle 17.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lineup ufficiale della Serie A: tutte le formazioni per la settimana 33.

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