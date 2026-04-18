Formazioni ufficiali Serie A | Week 33 tutte le novità delle squadre in campo
Nella formazione ufficiale della 33ª giornata di Serie A, l'Inter si prepara ad affrontare il Cagliari, con alcune modifiche in campo rispetto alle precedenti partite. Tra i giocatori in panchina e titolari, si notano variazioni nelle scelte degli allenatori, che hanno deciso di schierare alcuni giovani e di cambiare modulo rispetto alle gare precedenti. La partita vedrà anche la presenza di due fratelli Esposito, uno in maglia nerazzurra e l’altro in quella rossoblù.
"> Inter Affronta Cagliari: La Battaglia degli Esposito. Firenze, Italia – Il 22 marzo 2026, Pio Esposito ha festeggiato la sua rete durante la partita di Serie A tra la Fiorentina e l’Inter presso lo Stadio Artemio Franchi. In questa occasione, i nerazzurri si preparano a consolidare la loro posizione di leadership in Serie A contro un Cagliari che cerca di evitare la retrocessione. L’incontro, in programma al San Siro, segna la sfida tra i fratelli Esposito, con la partita che avrà inizio alle 19:45 ora locale. La Situazione di Inter e Cagliari. L’Inter è reduce da una straripante vittoria contro il Como, con un punteggio di 4-3, che ha permesso alla squadra di portarsi a nove punti di distanza dalla seconda in classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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