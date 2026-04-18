L’inchiesta Portati via valori per milioni di euro Si sospetta una ‘talpa’

Un’indagine ha portato alla scoperta di un furto di valori per milioni di euro, avvenuto a Napoli. La rapina ha richiesto l’uso di un buco nel pavimento e ha coinvolto una fuga spettacolare. Gli investigatori sospettano che all’interno dell’operazione possa essere coinvolta una persona interna, definita come una ‘talpa’. La vicenda si inserisce in un quadro criminale che spesso richiama le scene di film o romanzi.

Ci sono voluti un buco nel pavimento e una fuga rocambolesca per ricordarci che a Napoli il crimine somiglia sempre alla letteratura o al cinema. Comincia tutto alle 12.30 di giovedì 16, dentro la filiale del Crédit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, tra il Vomero e l’Arenella. Anche i delinquenti sono scaramantici: ovviamente mai di venerdì 17. La scena è un déjà-vu: tute da operaio, maschere di attori hollywoodiani, pistole impugnate con quella calma che mette i brividi. Venticinque ostaggi, il fiato sospeso e, fuori, la piazza che si popola di auto con le sirene, cordoni, instagrammisti aggrappati alle transenne, il Gis chiamato d’urgenza da Livorno.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’inchiesta. Portati via valori per milioni di euro. Si sospetta una ‘talpa’ Notizie correlate Sospetta evasione fiscale per milioni di euro, confiscati i beniAvrebbe evaso oltre quattro milioni di euro, tramite un sistema di società “apri e chiudi”. Un “talpa” meccanica per un progetto da oltre un miliardo di euro: servirà per realizzare una maxi-galleria in FranciaRoma, 29 gennaio 2026 – NGE (Nouvelles Générations d’Entrepreneurs, quarto gruppo francese nel settore delle costruzioni, realizza grandi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L’inchiesta. Portati via valori per milioni di euro. Si sospetta una ‘talpa’; La Sicilia nell’inchiesta Jerakarni, rapporti tra la ‘ndrina e la famiglia Santapaola-Ercolano; La guerra per la piazza di spaccio a via Donna Olimpia dietro l'omicidio Molè al Corviale: 4 arresti; I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsia. L’inchiesta. Portati via valori per milioni di euro. Si sospetta una ‘talpa’Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Due appartamenti sgomberati in due giorni, portati via anche veicoli parcheggiati in modo selvaggio - facebook.com facebook Siamo portati, probabilmente, a considerarlo un animale simpatico e gradevole a vedersi, ma il suo aspetto e la nostra percezione non ci devono ingannare: lo scoiattolo grigio è invece considerato tra le cento specie invasive più dannose al mondo. x.com