Un talpa meccanica per un progetto da oltre un miliardo di euro | servirà per realizzare una maxi-galleria in Francia

Roma, 29 gennaio 2026 – Due grandi aziende italiane e francesi si preparano a scavare una maxi-galleria in Francia. Webuild e NGE hanno firmato un accordo per un progetto da oltre un miliardo di euro, che prevede l’uso di una talpa meccanica per realizzare un’opera infrastrutturale imponente. I lavori inizieranno a breve, con l’obiettivo di costruire una galleria moderna e sostenibile, utilizzando tecnologie ecocompatibili. La maxi-infrastruttura cambierà il modo di muoversi tra le regioni coinvolte, portando

Roma, 29 gennaio 2026 – NGE (Nouvelles Générations d'Entrepreneurs, quarto gruppo francese nel settore delle costruzioni, realizza grandi infrastrutture e progetti urbani o di prossimità) e Webuild (leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, con focus su mobilità sostenibile, energia idroelettrica, gestione e produzione dell'acqua ed edilizia green) si uniscono per un progetto unico legato ad una realizzazione di una maxi-infrastruttura con mezzi ecosostenibili. La "talpa" meccanica. È pronta a entrare in azione la TBM (Tunnel Boring Machine) ricondizionata che scaverà i 7 km di galleria del Lotto 2 della Linea 15 Ovest del Grand Paris Express, progetto dal valore complessivo pari a 1,38 miliardi di euro.

