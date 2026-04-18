L’impegno valdese nella Resistenza Erina e Milena Ciafrei e Aldo Muston

In occasione delle Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese, oggi alle 18 si terrà un evento presso i locali della Chiesa Valdese di Lucca, situata in via Galli Tassi. La cerimonia vedrà la partecipazione di Erina e Milena Ciafrei, insieme ad Aldo Muston, per discutere del ruolo della comunità valdese nella Resistenza. L’incontro si inserisce nel calendario dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale metodista e valdese.

In occasione delle Giornate del Patrimonio culturale metodista e valdese, oggi alle 18 nei locali della Chiesa Valdese di Lucca, in via Galli Tassi n. 50, si svolgerà l’incontro su “ L’impegno valdese nella Resistenza a Lucca: Erina e Milena Ciafrei ed Aldo Muston”. All’iniziativa, moderata dalla Pastora di Lucca Sara Heinrich, parteciperanno ed interverranno: Il professor Stefano Bucciarelli, componente dell’Istituto storico della Resistenza di Lucca; la professoressa Simonetta Simonetti, presidente ATVL Associazione Volontari della Libertà di Lucca; l’avvocato Romano Zipolini, presidente ANPI Associazione Nazionale Partigiani Italiani di Lucca; Giuseppe Farinella, Segretario del Consiglio di Chiesa di Lucca, studioso della Chiesa locale di Lucca.🔗 Leggi su Lanazione.it

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