Portonovo saluta Aldo Roscioni | l’imprenditore che valorizzò la baia e creò un’eredità di impegno sociale e turistico

La baia di Portonovo si ferma per salutare Aldo Roscioni, l’imprenditore che ha dato nuova vita a questa spiaggia e ha lasciato un segno forte nel turismo e nel sociale. La comunità si stringe intorno alla memoria di chi, con il suo lavoro, ha contribuito a rendere Portonovo un luogo speciale, amato da tanti. La sua scomparsa ha colpito profondamente chi lo conosceva e chi ha condiviso con lui anni di impegno e passione.

Portonovo in lutto: il ricordo di un "sindaco" e l'eredità di una visione. La baia di Portonovo, gioiello della costa anconetana, si è fermata per l'ultimo saluto ad Aldo Roscioni, figura imprenditoriale e per molti, un vero e proprio "sindaco" non ufficiale del luogo. La chiesa di San Domenico ad Ancona, gremita di partecipanti, ha ospitato ieri mattina una funzione funebre toccante e sentita, che ha segnato la conclusione di una vita dedicata alla valorizzazione di questo angolo di paradiso. La scomparsa di Roscioni, avvenuta a 82 anni, lascia un vuoto significativo nella comunità locale e nel tessuto imprenditoriale anconetano.

