L’impegno dell’ASL Avellino per la giornata nazionale della donazione di organi

L’ASL Avellino ha annunciato la sua partecipazione alla giornata nazionale dedicata alla donazione di organi e tessuti, promossa dal Ministero della salute. La campagna si intitola “Dai voce al tuo sì” e mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione. La partecipazione dell’azienda sanitaria si inserisce in un'iniziativa più ampia che coinvolge diverse istituzioni sul territorio.

Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti: l’ASL Avellino aderisce alla campagna del Ministero della salute “Dai voce al tuo sì”. Un solo donatore può salvare fino a sette vite e migliorare le condizioni di salute di molte persone.In occasione della giornata nazionale per la.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Donazione di organi: le iniziative di Asl Novara per la giornata nazionaleDomenica 19 aprile 2026 ricorre la giornata nazionale sulla donazione e il trapianto di organi e tessuti. L’Aido Salerno celebra la Giornata nazionale della donazione di organiTempo di lettura: 2 minutiCome ogni anno, in questo periodo si celebra la Giornata nazionale per la donazione di organi, un momento fondamentale di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Ospedale di Ariano Irpino tra le aziende virtuose: premiati i luoghi di lavoro che promuovono salute in Campania; Prevenzione in movimento: i Camper della Salute arrivano ad Aiello del Sabato; Salute della donna: all'ospedale bollino rosa di Ariano l’(H)Open Week; Giornate Reumatologiche Irpine: ad Ariano la terza edizione dell’evento formativo. Giornata Nazionale della Salute della Donna, visite gratuite al Frangipane-Bellizzi di Ariano IrpinoL’Asl Avellino conferma l’impegno per la promozione della salute della donna offrendo per un’intera settimana – dal 22 al 29 aprile – visite ambulatoriali gratuite con prenotazione obbligatoria. Un’in ... irpinianews.it Giornata Nazionale per la donazione degli organi e tessuti, l’Asl Avellino aderisce alla campagna Dai voce al tuo sìUn solo donatore può salvare fino a sette vite e migliorare le condizioni di salute di molte persone. In occasione della Giornata Nazionale per la donazione degli organi e tessuti, l’Asl Avellino ader ... irpinianews.it L’Asl Avellino invita tutti i cittadini ad informarsi presso i distretti sanitari o le aree di sosta dei Camper della Salute - facebook.com facebook Avellino, Nello Pizza è il candidato sindaco per il centro sinistra x.com