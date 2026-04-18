Nel tardo pomeriggio di ieri, in via Trento a Limbiate, si è verificato un episodio di particolare tensione che ha coinvolto una giovane di 17 anni. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, riuscendo a mettere in salvo la ragazza che si trovava sul davanzale di un edificio. L’intervento si è concluso senza conseguenze gravi, grazie all’azione tempestiva degli agenti di polizia locale e dei Carabinieri.

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© Ilnotiziario.net - Limbiate, dramma sfiorato in via Trento: 17enne salvata sul davanzale

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