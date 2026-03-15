Sul parapetto della Villa Peripato pronta a buttarsi | salvata una 17enne

Ieri sera a Taranto, una ragazza di 17 anni si è seduta sul parapetto della Villa Peripato, minacciando di gettarsi. La giovane si trovava in un momento di forte tensione e ha rischiato di cadere. Immediatamente sono intervenuti i soccorritori, che sono riusciti a salvarla prima che potesse compiere l’azione. Sul posto sono arrivati anche agenti e volontari per gestire la situazione.

Tarantini Time Quotidiano Attimi di forte apprensione ieri sera alla Villa Peripato, dove una ragazza di 17 anni ha minacciato di togliersi la vita sedendosi sul parapetto che affaccia su viale Kennedy. La giovane, in evidente stato di agitazione, era seduta sul muretto con l’intenzione di lasciarsi cadere nel vuoto. La situazione è stata subito segnalata al numero unico di emergenza, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Falchi della Squadra Mobile, agli ordini del dirigente Antonio Serpico. Gli agenti, in sella alle moto di servizio, hanno raggiunto rapidamente la Villa Peripato attraversando il traffico cittadino nel tentativo di arrivare prima che la ragazza potesse compiere il gesto estremo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Sul parapetto della Villa Peripato pronta a buttarsi: salvata una 17enne Articoli correlati Leggi anche: Minaccia di buttarsi dalla finestra, 27enne salvata da un carabiniere che l'ha afferrata in extremis a Civitanova Treni, altri disagi nel Lazio: crollato parapetto sul ponte della Vecchia AureliaA solo un giorno dal presunto attentato alle reti ferroviarie bolognesi, l’Italia si trova a fare i conti con nuovi disservizi legati ai treni.