Nel centro di Terni arrivano ventitré nuovi alloggi universitari | ecco dove

Da ternitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Terni amplia le sue strutture universitarie con ventitré nuovi alloggi. La collaborazione tra il Comune e l’ente Laboratorio Idea impresa sociale ETS ha portato all’approvazione di un progetto di housing universitario, volto a offrire nuove soluzioni abitative per studenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità e il supporto agli studenti nel centro della città.

La giunta comunale di Terni ha votato la presa d’atto e la approvazione dello schema di patto di collaborazione tra Palazzo Spada e l’ente del terzo settore Laboratorio Idea impresa sociale ETS per la implementazione dell’housing universitario a Terni mediante la realizzazione di una residenza.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

