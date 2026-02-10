Andrea morto a 58 anni per un malore fatale alla guida Camion fuori controllo si schianta contro le auto

Un autotrasportatore di 58 anni è morto ieri pomeriggio a Viareggio per un malore fatale mentre guidava un camion. Dopo aver preso la curva in zona Migliarina, l’uomo si è sentito male improvvisamente. Il camion ha perso il controllo e si è schiantato contro alcune auto ferme lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per Andrea non c’era più niente da fare. La polizia indaga sulle cause del malore e sul tragico incidente.

Viareggio, 10 febbraio 2026 – Ad aspettarlo dietro la curva c’era un destino drammatico. Un malore fulminante e senza ritorno ha sorpreso un autotrasportatore mentre era al volante di un mezzo pesante, appena dopo la svolta imboccata per entrare nel cuore del quartiere Migliarina. Dove il suo tir, rimasto senza alcun controllo, ha finito il viaggio contro un muro di auto parcheggiate lungo la via Ciabattini e abbattendo la recinzione di un condominio. Ma senza coinvolgere, miracolosamente, nessuna persona di passaggio. La vita dell’uomo invece si è interrotta all’Opa di Massa. Dove il 58enne – Andrea Scali, originario di Castelfranco di Sotto – è stato accompagnato in condizioni disperate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Andrea, morto a 58 anni per un malore fatale alla guida. Camion fuori controllo, si schianta contro le auto Approfondimenti su Andrea Morti Siena, camion si sfrena: fuori controllo, si schianta contro un palazzo. Nessun ferito A Siena, un camion con cestello ha causato un incidente senza feriti. Ferrari morto in auto, trovarono la compagna in preda al panico dopo il malore fatale alla guida Stefano Ferrari, 36 anni, è morto in un incidente ad Agnosine, nel Bresciano. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Tragedia ad Alife, in provincia di Caserta, dove a seguito di un grave incidente i moto è morto Andrea, un ragazzo di soli 17 anni. Stando a quanto rende noto l’Ansa, il giovane era a bordo di una moto in compagnia di un suo amico 19enne quando, per cause facebook Incidente stradale ad Alife, morto il 17enne Andrea Grillo di Piedimonte Matese x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.