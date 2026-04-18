Un incidente si è verificato oggi lungo la strada provinciale 3 Chiantigiana, nel comune di Impruneta, in provincia di Firenze. Un veicolo è uscito di strada e si è schiantato contro il muro di cemento, provocando un ferito. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno intervenendo sul posto per le verifiche del caso. Nessun dettaglio sui motivi che hanno causato l’incidente è stato reso noto.

Impruneta (Firenze), 18 aprile 2026 – Fuori strada lungo la strada provinciale 3 Chiantigiana per il Ferrone nel comune di Impruneta. Una signora residente nel comune stava dirigendosi in direzione Firenze e dopo avere affrontato una curva su un tratto rettilineo, ha perso il controllo dell’auto finendo nel fossato dello scolo dell’acqua. Purtroppo ha impattato violentemente nel fognone in cemento. Un forte colpo che ha fatto esplodere gli airbag. Sono stati dei passanti che, vista l’auto nel fosso, hanno dato l’allarme al 112. Sul posto è intervenuta la Misericordia di Impruneta con i volontari soccorritori che dopo avere stabilizzato la signora, l’hanno estratta da dentro l’abitacolo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finisce fuori strada e si schianta contro il cemento, ferita

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