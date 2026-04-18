Lidi torna attivo il parcometro Dal 25 aprile anche il Navetto

Dal 25 aprile riprendono le operazioni di pagamento sui lidi, con la riattivazione del parcometro e del servizio Navetto Mare. Da questa data, sarà possibile usufruire di entrambi i servizi per la sosta e il trasporto, che erano stati sospesi in precedenza. La misura interessa le aree balneari e coinvolge le modalità di pagamento e accesso ai servizi di mobilità temporanea.

Dal 25 aprile tornano il Navetto Mare e la sosta a pagamento sui lidi. Insieme all’attivazione del Navetto, entra in vigore (dal 25 aprile al 13 settembre) la sosta a pagamento negli spazi regolati da parcometro di Marina, Punta Marina Terme, Lido di Dante, Marina Romea, Lido Adriano, Lido di Classe e Lido di Savio. Le tariffe sono le stesse dell’anno scorso: 1 euro all’ora, con possibilità di forfait valido 9 ore al costo di 6 euro; oppure di forfait giornaliero valido dalle 9 al termine della sosta a pagamento, al costo di 10 euro. Rispetto al 2025 l’Amministrazione ha introdotto la seguente novità: nei venerdì di giugno, luglio e fine agosto, non si paga dalle 9 ma dalle 12 (in aprile, maggio e settembre al venerdì non si paga, mentre venerdì 1 maggio e dal 2 al 22 agosto si pagherà dalle 9).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lidi, torna attivo il parcometro. Dal 25 aprile anche il Navetto Notizie correlate Leggi anche: Riparte la sosta a pagamento sui lidi: tariffe invariate e venerdì mattina gratis. In arrivo novità anche per il Navetto mare Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileTempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Lidi, torna attivo il parcometro. Dal 25 aprile anche il Navetto; Riparte la sosta a pagamento sui lidi: tariffe invariate e venerdì mattina gratis. In arrivo novità anche per il Navetto mare; La Prima Estate, musica internazionale a Lido di Camaiore; Lido Alpino Vallemaggia, primo round al Comune. Lidi: dal 25 aprile torna il Navetto Mare gratuitoDa sabato 25 aprile sarà attivo il Navetto Mare, il servizio gratuito di bus navetta finanziato dal Comune di Ravenna, servizio ritenuto imprescindibile per adeguare offerta e domanda di accessibilità ... ravennawebtv.it Nuovi sviluppi sull’arresto ai Lidi di due cittadini serbi: per il presunto “Pink Panther” emerge un secondo mandato europeo per rapine a Cipro, mentre il connazionale finisce in carcere per una condanna pregressa - facebook.com facebook