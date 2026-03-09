Il generale Abagnara | Hezbollah e Iran coordinano gli attacchi contro Israele Unifil in Libano necessaria contro l’escalation

Il generale Abagnara afferma che Hezbollah e l’Iran coordinano gli attacchi contro Israele. Aggiunge che la presenza di Unifil in Libano è importante per evitare che le operazioni militari influenzino la situazione politica e possano portare a un’escalation. L’attenzione si concentra sulla necessità di mantenere la stabilità nella regione e di monitorare le attività militari.

«La presenza di Unifil è necessaria per evitare che le azioni militari possano avere un impatto politico e spingere all'escalation». A spiegarlo è stato il generale di divisione Diodato Abagnara, 55 anni, dal giugno scorso capo missione e comandante della missione Unifil nel Sud del Libano, composta da 7.300 soldati da una cinquantina di Paesi, tra cui 1.200 dall'Italia. «Nessun militare ha lasciato la missione. E, attualmente, non vedo i presupposti per ordinare un piano di evacuazione immediato dei soldati italiani», ha aggiunto, escludendo la possibilità che il contingente italiano venga evacuato d'urgenza via mare.