Un militare francese impegnato nella missione delle Nazioni Unite nel sud del Libano è morto in seguito a un attacco nella località di Ghandouriyé. Durante l’incidente sono rimasti feriti altri tre soldati francesi. L’incidente avviene in un’area spesso teatro di tensioni tra le forze internazionali e gruppi armati locali. L’Eliseo ha dichiarato di voler approfondire le responsabilità dell’attacco e ha espresso vicinanza alle famiglie delle vittime.

Un soldato francese della missione Unifil ha perso la vita a seguito di un attacco avvenuto nella località di Ghandouriyé, nel sud del Libano, lasciando anche altri tre militari feriti. L’aggressione, che ha colpito il contingente internazionale, vede nel sergente capo Florian Montorio, appartenente al 17esimo reggimento del genio paracadutista di Montauban, la vittima del sinistro. Le autorità francesi hanno puntato l’attenzione sulla responsabilità di Hezbollah nell’episodio. Le risposte diplomatiche e le indagini sul campo. Dopo l’accaduto, Emmanuel Macron ha avuto un colloquio telefonico con il presidente libanese Joseph Aoun per affrontare la gravità dell’evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, morto soldato francese Unifil: l’Eliseo punta a Hezbollah

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