Libano detriti di razzi di Hezbollah sulla base italiana Unifil | Nessun soldato ferito

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla base italiana della missione Unifil in Libano sono caduti detriti di razzi provenienti da Hezbollah. Nessun soldato è rimasto ferito durante l'incidente. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno monitorando gli sviluppi. La base italiana non ha subito danni significativi e le operazioni continuano regolarmente.

Detriti di razzi sono caduti nel tardo pomeriggio di oggi sulla base italiana della missione Unifil in Libano. Ne dà notizia l’Ansa. Sulla base di Shama, sede del Comando italiano del Settore Ovest della missione Onu, sono caduti detriti «verosimilmente provocati da razzi intercettati in aria dai sistemi antimissile israeliani», si apprende. Razzi di Hezbollah, dunque, che da due settimane ha ripreso a bersagliare Israele per cercare di saturarne le difese e «distrarlo» dalla guerra in Iran. Il risultato della provocazione sembra al momento opposto, e tragico. Lo Stato ebraico ha ripreso a bombardare sia il quartiere di Dahyeh di Beirut – roccaforte di Hezbollah – che il sud del Libano, dove ora progetta un’ incursione di terra per «ripulire» completamente l’area. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano. Teheran: "Se Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam"Nel tardo pomeriggio di oggi, nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni... Leggi anche: Fronte Libano, razzi di Hezbollah e raid israeliani Approfondimenti e contenuti su Libano detriti di razzi di Hezbollah... Temi più discussi: Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano. Bormuz, Berlino a Trump: non è una guerra della Na; Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; Israele avanza in Libano. Gli USA inviano 10mila droni intercettori, più navi e marines. Medio Oriente, detriti di razzi sulla base italiana Unifil in Libano. Trump: 'La campagna contro l'Iran continua' - LIVEBLOGIl presidente Usa critica gli alleati: 'Nel bisogno non ci sono'. Teheran: 'Se gli Usa mandano truppe di terra sarà un altro Vietnam'. Operazioni terrestri Idf contro Hezbollah. Beirut: un milione di ... ansa.it Detriti di razzi su base italiana Unifil in Libano(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Nel tardo pomeriggio di oggi, nella base Unifil di Shama nel sud del Libano, sede del Comando del Settore Ovest a guida italiana, sono caduti alcuni detriti verosimilmente prov ... msn.com Il Libano è di nuovo sull’orlo di una crisi totale. Mentre Israele ha annunciato l’avvio di operazioni di terra “limitate” nel sud del Paese, sul terreno cresce il numero delle vittime, si allarga l’esodo interno e restano incerte anche le prospettive diplomatiche. B - facebook.com facebook Libano, il video del violoncellista che suona fra le macerie a Beirut x.com