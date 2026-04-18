Libano Khoury | Disarmare Hezbollah e convocare sciiti in conferenza internazionale in Italia

Un rappresentante libanese ha suggerito di disarmare Hezbollah e ha proposto di convocare una conferenza internazionale in Italia, includendo anche figure vicine al gruppo sciita. Ha inoltre indirizzato un consiglio al ministro degli Esteri, chiedendo di organizzare un evento che coinvolga anche esponenti politici legati a Hezbollah. La proposta è stata formulata in un contesto di discussione sulle questioni di sicurezza e stabilità nella regione.

“Un consiglio a Tajani? Convochi una conferenza internazionale in Italia invitando anche espressioni vicine al mondo politico di Hezbollah”. Bernard E. Selwan El Khoury, a poche ore dal cessate il fuoco tra Libano e Israele, ha le idee chiare su quello che può essere il futuro del suo Paese. Libanese di origine, romano di adozione Khoury fa parte della grande diaspora libanese. Dirige il COSMO – Center for oriental strategic Monitoring. Un centro studithink tank geopolitico accreditato che produce, tra l’altro per la Fondazione Med-Or, report continui ed aggiornati sui conflitti in Medio Oriente. “ Questa tregua di dieci giorni è un’opportunità storica.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, Khoury: “Disarmare Hezbollah e convocare sciiti in conferenza internazionale in Italia” Notizie correlate Libano, Katz: "Disarmare Hezbollah resta l'obiettivo della campagna militare"“Disarmare Hezbollah con mezzi militari o diplomatici era ed è tuttora l’obiettivo della campagna a cui ci dedichiamo, con una significativa... I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahI rappresentanti dei due paesi si incontrano a Washington per la prima volta da decenni, ma il gruppo ha già detto che non rispetterà eventuali... Una raccolta di contenuti Libano, Khoury: Disarmare Hezbollah e convocare sciiti in conferenza internazionale in Italia(LaPresse) Un consiglio a Tajani? Convochi una conferenza internazionale in Italia invitando anche espressioni vicine al mondo politico ... stream24.ilsole24ore.com I negoziati tra Libano e Israele, contro Hezbollah ma senza HezbollahLibanesi e israeliani si sono incontrati a Washington per la prima volta da decenni: per ora non c'è un accordo di cessate il fuoco ... ilpost.it