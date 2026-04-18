Libano centinaia di sfollati in fila per strada mentre tornano a casa

Nel sud del Libano, centinaia di persone sono in fila per strada con i loro veicoli, cercando di tornare nelle abitazioni dopo giorni di tensione. È il secondo giorno di una tregua di dieci giorni tra Israele e Hezbollah, che ha permesso ai civili di muoversi più liberamente. La situazione ha portato a lunghe code di automobili, mentre gli sfollati cercano di raggiungere le zone di provenienza.

Nel sud del Libano si sono formate file di veicoli lunghe chilometri: sono gli sfollati che cercano di tornare alle loro case nel secondo giorno della tregua di dieci giorni tra Israele ed Hezbollah. L’ondata di rimpatri ha messo a dura prova le infrastrutture danneggiate, con i veicoli che avanzano a passo d’uomo per ore in punti di attraversamento come il ponte Qasmiyeh sul fiume Litani, mettendo in evidenza le difficoltà che i residenti devono affrontare nel tentativo di raggiungere le loro città dopo settimane di sfollamento. Albania, proteste contro il governo Rama. La polizia disperde la folla con un idrante New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Libano, centinaia di sfollati in fila per strada mentre tornano a casa Notizie correlate Libano, lunghe code e festeggiamenti in strada dopo l’annuncio della tregua: gli sfollati tornano a casa ma molti trovano solo macerieLunghe code di auto per tornare alle proprie case, festeggiamenti per strada con clacson e bandiere. Gaza, centinaia di palestinesi sfollati in fila per ricevere un pasto caldoGli sfollati di Muwasi, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, hanno fatto la fila per cercare di prendere del riso. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Libano, escalation a Beirut: centinaia di vittime e crisi umanitaria sempre più grave - CESVI Fondazione; Libano, tra tregua e attacchi: l’impatto devastante sui bambini; Libano: quasi 20 bambini al giorno uccisi o feriti; Libano, ci sono oltre un milione di sfollati: il racconto dei soccorritori nei rifugi collettivi. Libano, centinaia di sfollati in fila per strada mentre tornano a casaNel sud del Libano si sono formate file di veicoli lunghe chilometri: sono gli sfollati che cercano di tornare alle loro case nel secondo giorno della tregua ... lapresse.it Israele - Libano, scatta il cessate il fuoco di 10 giorni: sfollati in rientro nel SudDopo sei settimane di scontri con Hezbollah, entrano in vigore dieci giorni di tregua. Prime file di civili verso Sidone. Trump: Speriamo che Hezbollah si comporti bene. globalist.it Lo stop ai raid in Libano e il disappunto di Netanyahu: cosa è successo tra Usa e Israele - facebook.com facebook Bibi minaccia: “Noi, in Libano non abbiamo ancora finito” x.com