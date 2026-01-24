Nella zona di Muwasi, nel sud di Gaza, numerosi palestinesi sfollati attendono in fila per ricevere un pasto caldo. In questa regione, le difficoltà legate alla crisi umanitaria si manifestano quotidianamente attraverso gesti semplici, come la distribuzione di cibo, che rappresenta un bisogno essenziale per la popolazione locale.

Gli sfollati di Muwasi, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, hanno fatto la fila per cercare di prendere del riso. A più di tre mesi dall’inizio della tregua, centinaia di migliaia di palestinesi continuano a vivere in condizioni critiche, vittime di fame ed eventi meteorologici estremi. Secondo quanto riportato da Associated Press, il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha fatto sapere che i partner Onu che gestiscono i campi profughi ora sono in grado di fornire sostegno a circa il 40% dei 970 siti esistenti a Gaza a causa dei limiti di capacità e di finanziamento. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, centinaia di palestinesi sfollati in fila per ricevere un pasto caldo

Da Gaza a Roma: 7 bambini palestinesi in Italia per ricevere cure medicheAlle 23:02 di lunedì sera, all'aeroporto di Ciampino, è atterrato uno dei tre voli dell'Aeronautica Militare provenienti da Eilat, con a bordo sette bambini palestinesi malati evacuati dalla Striscia di Gaza.

