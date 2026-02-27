Epstein Files cosa non torna | le deposizioni dei Clinton i documenti mancanti su Trump le zone d’ombra dell’Fbi e il caso della modella italiana

Sono emerse nuove questioni sui Files Epstein, tra le quali le deposizioni dell’ex segretario di Stato Hillary Clinton e i documenti mancanti riguardanti il presidente Donald Trump. Nel fascicolo si trovano anche riferimenti alla modella e attrice italiana Chiara Baschetti. Le indagini coinvolgono diverse figure pubbliche e i dettagli ancora non chiariti sulla gestione dei documenti e le zone d’ombra dell’FBI.

L'ex segretario di Stato Hillary Clinton sentita sul caso Epstein; i documenti mancanti sul presidente Donald Trump; il nome della modella e attrice italiana Chiara Baschetti nei Files. Gli atti riguardanti il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere nel 2019, continuano a far tremare il mondo intero. Procediamo con ordine, a partire dalla deposizione dell'ex first lady degli Stati Uniti. Epstein Files, cosa non torna: le deposizioni dei Clinton, i documenti mancanti su Trump, le zone d'ombra dell'Fbi e il caso della modella italiana (ANSA FOTO) – Notizie.com Hillary Clinton ha detto ai membri del Congresso di non essere a conoscenza dei crimini di Jeffrey Epstein o Ghislaine Maxwell: " Non avevo idea delle loro attività criminali.