Un ex senatore leghista è stato vittima di una rapina e di un sequestro nella sua villa ad Arcugnano, in provincia di Vicenza. Quattro individui incappucciati e armati sono entrati nella residenza, sequestrando l’ex politico e la famiglia per circa un’ora. L’episodio si è verificato di recente e le autorità stanno indagando sugli eventi e sull’identità dei responsabili. La polizia ha avviato le verifiche sul caso.

L’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato rapinato e sequestrato per un’ora nella sua villa ad Arcugnano, in provincia di Vicenza, da un gruppo di quattro malviventi incappucciati e armati. In casa c’erano anche la moglie e le figliolette che, per fortuna, sono rimaste illese. Il bottino si aggirerebbe sui 3 milioni di euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri. La ricostruzione. Il drammatico episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 23 di ieri, venerdì 17 aprile. Secondo una prima ricostruzione, i banditi si sarebbero nascosti dietro un cespuglio e avrebbero atteso l’arrivo di Filippi. Mentre l’imprenditore parcheggiava l’auto in garage, i malviventi lo hanno raggiunto, picchiato e trascinato all’interno dell’abitazione, dove ad attenderlo c’erano la moglie e le due figliolette piccole.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ex senatore leghista Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la moglie e le figlie

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