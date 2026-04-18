L'ex senatore della Lega è stato rapinato nella propria villa a Vicenza da un gruppo di quattro uomini armati, che lo hanno sequestrato per circa un'ora. Durante il blitz, sono stati portati via circa 3 milioni di euro. La rapina si è svolta senza altre persone coinvolte e le forze dell'ordine stanno indagando sui dettagli dell'evento. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella zona.

L’ex senatore leghista Alberto Filippi è stato rapinato nella propria abitazione. Un gruppo di quattro rapinatori è entrato nella sua villa di Arcugnano, a Vicenza, e lo ha tenuto sotto sequestro per circa un’ora. Nella serata, secondo le prime ricostruzioni, sono entrati armati di pistola e incappucciati nell’abitazione dove erano presenti anche la moglie e le figlie piccole dell’imprenditore. Il bottino, ancora da quantificare, si aggirerebbe intorno ad alcuni milioni di euro. Rapina in casa Alberto Filippi, ex senatore della Lega, è stato rapinato nella propria abitazione. Mentre rientrava, intorno alle 23 di venerdì sera, un gruppo di quattro ladri è sbucato fuori dai cespugli, armati di pistola e incappucciati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alberto Filippi ex senatore Lega sequestrato e rapinato in villa a Vicenza, bottino da 3 milioni di euro

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