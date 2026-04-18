L’ex senatore della Lega sequestrato e rapinato in casa con la famiglia | Mi hanno riempito di pugni Bottino da 3 milioni

Un ex senatore e imprenditore della provincia di Vicenza è stato vittima di una rapina nella sua abitazione. Quattro uomini lo hanno sorpreso al rientro nella villa di Arcugnano e, durante l'irruzione, lo hanno sequestrato per circa un'ora. L'uomo ha riferito di essere stato colpito ripetutamente con pugni e di aver subito un furto di circa tre milioni di euro. La polizia sta indagando sull'accaduto.

Alberto Filippi, imprenditore vicentino ed ex senatore della Lega, è stato rapinato in casa da un gruppo di quattro persone che lo hanno sorpreso al rientro nella sua villa di Arcugnano, in provincia di Vicenza, e lo ha sequestrato per circa un’ora. L’episodio è avvenuto intorno alle 23 di ieri, sabato 17 aprile. Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sarebbero sbucati da un cespuglio, armati di pistola e incappucciati, e avrebbero percosso Filippi mentre parcheggiava l’auto in garage. Il racconto dell’ex senatore leghista. «Stavo rientrando alle 23:00 a casa dopo una cena, e appena depositata l’auto in garage alle spalle mi hanno aggredito quattro individui incappucciati e c’è stata una prima colluttazione», ha raccontato lo stesso Filippi ad alcuni giornalisti accorsi sul luogo della rapina.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

L’ex senatore della Lega Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la famiglia: bottino da milioni di euroL’ex senatore della Lega e imprenditore vicentino Alberto Filippi è stato rapinato e sequestrato in casa da un gruppo di quattro malviventi che lo...

Leggi anche: L’ex senatore Filippi sequestrato e rapinato, bottino da 3 milioni: “Mi hanno puntato una pistola in faccia”

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: ARCUGNANO | Rapina con sequestro nella villa dell'ex senatore leghista Filippi; Angelica Maria Masella: La mia amicizia speciale con un coetaneo disabile; Rissa in strada a Maddaloni: fermati e denunciati quattro uomini; Gratta e vince 500mila euro, poi scappa per non dividere il premio col fidanzato: alla fine il biglietto è perdente.

L’ex senatore della Lega Filippi rapinato e sequestrato nella sua villa con la famiglia: «Un incubo durato un'ora». Bottino da 3 milioni di euroL’hanno atteso in uno dei garage della sua villa, sulle colline vicentine di Arcugnano. Sono le undici di sera quando l’imprenditore Alberto Filippi, titolare di Unichimica ed ex senatore della Lega, ... corriere.it

Rapina con sequestro nella villa dell’ex senatore leghista. Filippi picchiato, in ostaggio con la famiglia. Bottino da 3 milioni di euroL’incubo ad Arcugnano (Vicenza). Quattro banditi l’hanno sorpreso mentre rientrava in casa e lo hanno sequestrato insieme alla moglie e alle figlie piccole ... quotidiano.net

L'ex senatore Alberto Filippi è stato sequestrato per un'ora da quattro uomini armati. Sottratti orologi e borse per un bottino di circa 3 milioni facebook

Vicenza, rapina nella villa dell’ex senatore Filippi: bottino da tre milioni di euro x.com