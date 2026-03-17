El Aynaoui rapinato in villa il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero

Nella notte, sei uomini armati e vestiti di nero hanno fatto irruzione nell’abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, situata nella zona di Castel Fusano. Durante l’assalto, il giocatore e la sua famiglia sono stati sequestrati e minacciati, mentre i malviventi si sono impossessati di alcuni oggetti di valore. L’episodio ha provocato sconcerto tra i residenti della zona.

ROMA - Terrore nella Capitale. Rapina nella notte nell'abitazione del calciatore della Roma Neil El Aynaoui, in zona Castel Fusano. Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone. Chiusi in stanza I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro, un Rolex e delle borse griffate. Sul posto la polizia. Indaga la squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - El Aynaoui rapinato in villa, il giocatore della Roma e la sua famiglia sequestrati e minacciati. «Erano 6 uomini con pistole vestiti di nero» Articoli correlati Leggi anche: Roma, El Aynaoui: errore imperdonabile con la Juve Roma, infortunio Koné: con El Aynaoui il centrocampo riparte dalle geometrieLesione di secondo grado al bicipite femorale destro, un mese possibile di stop: queste le condizioni di Manu Koné, che complicano e non poco i piani...