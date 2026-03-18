Una rapina si è verificata nella villa di un giocatore della Roma, dove i ladri sono entrati scavalcando il muro di cinta e rompendo l’inferriata della porta finestra del soggiorno. Con un frollino hanno tagliato il vetro, riuscendo a entrare in pochi secondi. Durante il colpo, il giocatore ha tenuto la famiglia in ostaggio, ma i malviventi si sono comportati in modo educato. Il bottino ammonta a circa 10.000 euro.

Scavalcare il muro di cinta è stata per loro una passeggiata. In pochi secondi hanno spezzato l’inferriata della porta finestra del living e con un frollino hanno tagliato il vetro. In quattro sono entrati mentre uno o due componenti della banda sono rimasti in strada a controllare che non arrivasse nessuno. Rapina con ostaggi nella villa abitata dal centrocampista dell’As Roma Neil El Aynaoui, 25 anni, all’Infernetto, quartiere a Sud della Capitale. «Ero sveglia e all’improvviso ho visto degli uomini, uno di loro mi ha puntato contro la pistola ma non sono stati violenti». L’orologio segna le 3.40 del mattino quando la madre del calciatore di origini marocchine è ancora sveglia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - El Aynaoui, rapina nella villa del giocatore della Roma: «In ostaggio con la mia famiglia, ma sono stati educati». Bottino ?da 10mila euro

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