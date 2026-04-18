Leverkusen inarrestabile | sfida al Bayer per non fermare il treno
Oggi, sabato 18 aprile 2026, la BayArena accoglie la partita tra il Bayer Leverkusen e l’Augsburg, valida per la trentesima giornata di Bundesliga. La squadra di casa scende in campo con la formazione titolare, determinata a proseguire la serie positiva. L’incontro si svolge nel pieno della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti in classifica.
La BayArena ospita oggi, sabato 18 aprile 2026, un confronto che vede il Bayer Leverkusen schierare la propria formazione per affrontare l'Augsburg nella trentesima giornata di Bundesliga. La sfida mette di fronte due realtà opposte: da un lato la squadra guidata da Kasper Hjulmand, capace di mantenere un ritmo costante con sette risultati positivi consecutivi, dall'altro la compagine di Manuel Baum, che fatica a trovare la via della vittoria dopo cinque incontri senza successi. L'equilibrio tat .🔗 Leggi su Ameve.eu
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